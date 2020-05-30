Комаровський розповів про користь і шкоду дихальної гімнастики

Євген Комаровський розповів, чи може комплекс дихальних вправ допомогти при захворюванні COVID-19. Про це експерт розповів своїм підписникам на YouTube-каналі.

Дихальна гімнастика, як правило, використовується для лікування захворювань дихальної, серцево-судинної систем, вегетосудинної дистонії та інших патологічних станів. Однак багатьох цікавить питання, чи має даний комплекс користь при коронавирусі.

За словами Комаровського, така гімнастика більше є психотерапією. "Можна розслабитися, помедитувати, подумати про вічне. Є певні прийоми дихальної гімнастики, які допомагають швидше відновитися легким. Головне - це не шкідливо", - зазначив лікар.

Дихальні вправи можуть допомогти розслабитися, контролювати почуття тривожності, зняти стрес, перемогти безсоння. Вони корисні для поліпшення уваги і допомагають боротися з негативними думками.

При цьому Євген Комаровський вирішив нагадати, що дихальна гімнастика не повинна кому-небудь замінювати особисту гігієну і заходи щодо соціального дистанціювання.

Також лікар розповів, що робити, якщо у працівника виявили COVID-19. "Якщо з'ясувалося, що ваш колега на роботі захворів коронавірусом, то вам не зашкодить самоізоляція на два тижні", - прокоментував Комаровський.

Євген Комаровський розповів про дихальну гімнастику

Нагадаємо, що Комаровський розповів, як вилікувати ангіну за допомогою морозива.

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