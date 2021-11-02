Комаровський розповів, чому штам "Дельта" так швидко поширюється

Як пояснив фахівець, вакцинація на сьогодні є найефективнішим методом профілактики коронавірусу, але знизити рівень захворюваності вона не допомогла не тільки через небажання українців робити щеплення. Найбільша помилка - недотримання інших методів протидії коронавірусної інфекції.

"Цей штам дуже заразний, на відміну від інших типів коронавірусу, може передаватися з потоками повітря. Тому, крім вакцинації, дуже важливо постійно провітрювати приміщення. Те ж стосується громадського транспорту - всі автобуси або трамваї повинні після того, як висадили пасажирів, відстоятися хвилин 15 з відритими вікнами", - розповів Євген Комаровський.

Він додав, що є хороший спосіб контролювати норму рівня кисню в приміщенні та виявляти, чи є ризик зараження штамом "Дельта" – це поставити датчик вуглекислого газу.

Якщо рівень газу в приміщенні дуже високий, то це означає, що там погана вентиляція. А відповідно, ризик зараження дуже високий. Такі прилади варто ставити в школах, дитячих садах і великих приміщеннях.

Якщо прилад покаже 1500 РРМ (кількість частинок CO2 на мільйон частинок в повітрі), то ще терпимо. Якщо більше - то потрібно терміново провітрити приміщення і вивести дітей на повітря. Норма – 1000 РРМ при температурі +22 градуси та вологості - 40-60%.