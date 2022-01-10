Комаровський розповів, як побороти пандемію в Україні

"Мені здається, потрібно відкрити ринок медичного страхування, прописати законодавство, і нехай працюють. Ринок всі проблеми вирішить сам. Якби у нас був страховий ринок, ми б взагалі не обговорювали тему вакцинації. Просто страхові компанії б сказали: ви хочете не робити щеплення - не прищеплюйтеся, але для вас страховка буде на 50% дорожче. І все! Все ж елементарно", - сказав лікар.

Комаровський впевнений, що країна піде по вірному шляху, якщо буде вкладати фінанси в медицину.

"Жебрацькі 3% жебрацького ВВП на медицину - це не медицина. Це медицина навіть не виживання, а деградації, антимедичних послуг. Це взагалі не медицина. Моє переконання, що в цій ситуації повинна бути повна переоцінка всіх витрат держави, тому що вмирають люди і їдуть люди. Тому ніяких інститутів Національної пам'яті, ніяких олімпіад, ніяких президентських університетів, ніяких наглядових рад "Укрзалізниці", - заявив він.

За словами медика, кожна копійка повинна враховуватися і аналізуватися. Також Євген Олегович вважає, що держава забирає в українця 10 років життя.

"Все, що можна витратити на медицину, на дітей, на безпеку, має йти туди. Решта може почекати, а це не почекає. Не вкладаючи гроші в людей, ми їх просто втрачаємо. Коли жінці 60 років, у Франції у неї попереду ще 25 років життя і подорожей в обнімку зі своїм дідусем. А у нашої жінки все, вже життя скінчилося. У кожного з нас забирають мінімум 10 років життя", - резюмував Комаровський.