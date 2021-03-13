Комаровський розповів, як перехворів на коронавірус: щеплюватимуся однозначно

Доктор Євген Комаровський зізнався, що перехворів на коронавірус, і заявив про намір вакцинуватися. Відомий український педіатр і ведучий також критично висловився про тестування на COVID-19.
Про це лікар розповів в інтерв'ю Наталії Влащенко в програмі Vласть vs Vлащенко.
Комаровський зазначив, що після перенесення коронавірусної інфекції антитіла в його крові будуть активними орієнтовно по травень.
"Я хворів, правда легко, десь в листопаді-грудні... У мене була стовідсоткова симптоматика з повною втратою нюху", - сказав доктор.
При цьому Коморовський заявив, що не вірить COVID-тестам, які проводять в Україні, назвавши їх "казками".
"Тести в нашій країні - це окремий варіант ворожіння на кавовій гущі. Я їм не вірю, якщо чесно. Я не розумію, як таке взагалі може бути, і це часто-густо, коли людина здає в одній і тій же лабораторії тести з інтервалом в один день, отримуючи "позитивний" і "негативний". Я знаю людей, які мали позитивний тест, і зараз хворіють на коронавірус і мають імуноглобулін М, тобто це гостра хвороба", - розповів він.
Також Комаровський спробував пояснити, чому деякі лікарі не хочуть вакцинуватися від коронавірусу препаратом Covishield. За його словами, як тільки почалися публічні заяви від влади про те, що прибудуть в Україну вакцини від коронавірусу - 117 тисяч доз м-РНК вакцин від Pfizer-BioNTech - було підраховано, що щеплення отримають всі лікарі, зайняті у COVID-лікуванні.
"Pfizer затримується, замість цього приїхав не Pfizer, і не дивно, що чимало лікарів сказали: "Ну, хлопці... що це?" - прокоментував Комаровський ситуацію.
При цьому доктор звернув увагу, що Serum Institute в Індії, в якому виробляють Covishield, виготовляє 60-65% всіх вакцин світу.
"Це монстр, який побудований на території Індії, де практично немає людей, там все автоматизовано, стерильні цехи... І цю вакцину сертифікує ВООЗ. Питання - що нам ще треба?", - каже Комаровський.
Він також висловився щодо ефективності препарату Covishield і пояснив, що щеплення знижує ризик захворіти на важку форму практично до нуля.
"Величезна кількість людей не розуміє, що означає фраза про 60% ефективності. Треба ж розуміти, що є 60% ефективності від захворювання, а є поняття - профілактика тяжких форм. Так от для людини, щепленої цією вакциною, ймовірність захворіти на коронавірус є, але захворіти на важку форму - практично ні. У них дуже висока ефективність", - розповів Комаровський.
Доктор переконаний, що людям у групі ризику дуже важливо вакцинуватися.
"Якщо людина перебуває в групі ризику - з гіпертонією, ожирінням, старше за 50 років - практично будь-хто, і ви будете чекати на Pfizer?! Я вас запевняю, що ті бабусі у будинках престарілих, які ще не захворіли і ще не "згоріли", їх ми можемо абсолютно спокійно вакцинувати. Але в будь-якому випадку, і я наполягаю на цьому, що це виключно добровільно. І чим більше ми будемо кричати на кожному кроці, що це виключно добровільно, тим більше черзі стоятимуть на вакцинацію", - зазначив Коморовський.
Нагадаємо, нещодавно Євген Комаровський розповів, чи може людина з антитілами від щеплення бути переносником COVID-19.
Також раніше Комаровський розповів, чи може нашкодити вакцина від коронавірусу.