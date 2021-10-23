Комаровський розповів, як відрізнити застуду від ГРВІ, грипу та ГРЗ: докладна інструкція

Що таке ГРВІ та ГРЗ

За словами педіатра, термін ГРВІ (гостра респіраторна вірусна інфекція) лікарі використовують, коли точно знають, що захворювання спровокувала саме вірусна інфекція.

Таких же існує безліч, і грип належить до їх числа. ГРВІ - за словами педіатра є найпоширенішими дитячими хворобами.

Респіраторне захворювання може бути викликано і бактеріальною інфекцією, наприклад, ангіною. Часто вірусні інфекції ускладнюються різними отитами, гайморитами, які також можуть бути бактеріальними інфекціями.

Якщо ж лікар не може визначити, вірус або бактерія спровокувала хворобу - використовується термін ГРЗ.

Застуда завжди пов'язана з переохолодженням

Застуда, за словами Комаровського, завжди викликана переохолодженням.

"Якщо дитина промочила ноги і після цього у неї заболіло горло, це називається застуда. Якщо вона поспала на протязі і після цього у неї підвищилася температура - це і є застуда", - запевняє педіатр.

Але таке трапляється вкрай рідко. Найчастіше хвороби дітей пов'язані саме з ГРВІ.

Грип - це один з видів ГРВІ

Комаровський також перерахувавши симптоми грипу - однієї з найпоширеніших вірусних інфекцій.

Грип проявляється так: