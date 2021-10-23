Комаровський розповів, як відрізнити застуду від ГРВІ, грипу та ГРЗ: докладна інструкція

Відомий педіатр доктор Євген Комаровський пояснив в чому різниця між діагнозом ГРЗ, ГРВІ та застуда, а також назвав симптоми грипу - однієї з найпоширеніших вірусних хвороб.
У чому різниця між цими діагнозами, і чому важливо їх не плутати - читайте нижче в матеріалі Styler.
За словами педіатра, термін ГРВІ (гостра респіраторна вірусна інфекція) лікарі використовують, коли точно знають, що захворювання спровокувала саме вірусна інфекція.
Таких же існує безліч, і грип належить до їх числа. ГРВІ - за словами педіатра є найпоширенішими дитячими хворобами.
Респіраторне захворювання може бути викликано і бактеріальною інфекцією, наприклад, ангіною. Часто вірусні інфекції ускладнюються різними отитами, гайморитами, які також можуть бути бактеріальними інфекціями.
Якщо ж лікар не може визначити, вірус або бактерія спровокувала хворобу - використовується термін ГРЗ.
Застуда, за словами Комаровського, завжди викликана переохолодженням.
"Якщо дитина промочила ноги і після цього у неї заболіло горло, це називається застуда. Якщо вона поспала на протязі і після цього у неї підвищилася температура - це і є застуда", - запевняє педіатр.
Але таке трапляється вкрай рідко. Найчастіше хвороби дітей пов'язані саме з ГРВІ.
Комаровський також перерахувавши симптоми грипу - однієї з найпоширеніших вірусних інфекцій.
Грип проявляється так:
Раньше Комаровський розніс міф про лікування "застуди", розповівши, як робити не потрібно.