Комаровський розповів, як відрізнити коронавірус від грипу

Перше, про що нагадав лікар так це те, що немає жодного симптому, який би точно вказував, що у вас грип або COVID.

"Симптоми дуже схожі, особливо в перші дні захворювання", - підкреслив Комаровський.

Наприклад, втрата нюху можлива не тільки при коронавірусі, але так само і при грипі, зазначає доктор.

"Якщо у вас раптом пропав нюх - це не означає, що у вас 100% ковід", - уточнив Комаровський.

Заслужений лікар повідомив, що коронавірусу дуже характерне погіршення стан на другому тижні хвороби.

Лікування ковіду таке саме, як і будь-який інший вірусної інфекції.

"Прохолодне повітря, багато пити, чистий одяг, постільний режим, якщо не хочеться не потрібен", - сказав Євген Олегович.