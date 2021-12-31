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Комаровський розповів, як відрізнити коронавірус від грипу

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П'ятниця 31 грудня 2021 08:48
Комаровський розповів, як відрізнити коронавірус від грипу Фото: Комаровський розповів про грип та коронавірус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський розповів, як можна відрізнити захворювання на грип від коронавірусу.

Свою позицію медик озвучив на YouTube-каналі.

Перше, про що нагадав лікар так це те, що немає жодного симптому, який би точно вказував, що у вас грип або COVID.

"Симптоми дуже схожі, особливо в перші дні захворювання", - підкреслив Комаровський.

Наприклад, втрата нюху можлива не тільки при коронавірусі, але так само і при грипі, зазначає доктор.

"Якщо у вас раптом пропав нюх - це не означає, що у вас 100% ковід", - уточнив Комаровський.

Заслужений лікар повідомив, що коронавірусу дуже характерне погіршення стан на другому тижні хвороби.

Лікування ковіду таке саме, як і будь-який інший вірусної інфекції.

"Прохолодне повітря, багато пити, чистий одяг, постільний режим, якщо не хочеться не потрібен", - сказав Євген Олегович.

Як ми раніше писали, Комаровський розповів, що буде, якщо пити холодне при ГРВІ.

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Доктор Комаровский
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