RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Комаровський розповів про небезпечний стан при спеці і назвав симптоми

Автор: Володимир Костирін

Спека здатна привести до серйозних проблем зі здоров'ям, викликати сонячний і тепловий удари, теплові судоми, привести до опіків, а іноді аномально високі температури можуть загрожувати життю людини. Відомий педіатр і ведучий Євген Комаровський розповів про стани при спеці, які можуть сигналізувати про небезпеку.

Корисні поради доктор Комаровський навів у своєму Instagram.

Медик звернув увагу на деякі ознаки, які свідчать про загрозу отримати тепловий удар, що представляє досить серйозну небезпеку у спекотну погоду, що міцно встановилася наразі в Україні.

Які симптоми вказують на небезпечний стан при спеці:

  • почервоніння шкіри
  • нудота, блювота
  • прискорене серцебиття
  • слабкість
  • тремтіння
  • головний біль.

Як захиститися від теплового удару, профілактика:

  • краще носити одяг з довгими рукавами та головний убір
  • не варто вживати алкоголь;
  • потрібно багато пити - в спеку організм втрачає більше рідини, відбувається зневоднення;
  • намагайтеся виключити прогулянки з 10:00 по 16:00 - цей період вважається піком спеки;
  • відмовтеся від темного одягу - найкращим у спеку вважають легкий вільний одяг світлих тонів, бажано з натуральних тканин, щоб тіло дихало.

Раніше повідомлялося, що вчені назвали найнебезпечнішу температуру повітря для людини.

Нагадаємо також, нещодавно експерти назвали продукти, які можуть спровокувати тепловий удар, і їх категорично не можна їсти в спеку.

Читайте РБК-Україна в Google News
жараДоктор КомаровскийЄвген Комаровський