Комаровський розповів про небезпечний стан при спеці і назвав симптоми

Спека здатна привести до серйозних проблем зі здоров'ям, викликати сонячний і тепловий удари, теплові судоми, привести до опіків, а іноді аномально високі температури можуть загрожувати життю людини. Відомий педіатр і ведучий Євген Комаровський розповів про стани при спеці, які можуть сигналізувати про небезпеку.
Корисні поради доктор Комаровський навів у своєму Instagram.
Медик звернув увагу на деякі ознаки, які свідчать про загрозу отримати тепловий удар, що представляє досить серйозну небезпеку у спекотну погоду, що міцно встановилася наразі в Україні.
Раніше повідомлялося, що вчені назвали найнебезпечнішу температуру повітря для людини.
Нагадаємо також, нещодавно експерти назвали продукти, які можуть спровокувати тепловий удар, і їх категорично не можна їсти в спеку.