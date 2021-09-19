Комаровський розповів, коли звичайний кашель стає вкрай небезпечним

Український педіатр Євген Комаровський розповів, в яких випадках кашель може ставати небезпечним для маленької дитини. І що потрібно дуже швидко зробити, щоб допомогти малюкові.
Про це лікар розповів на своїй Instagram-сторінці.
За словами педіатра при ГРВІ у дитини можуть виникати напади кашлю без зупинки. У таких випадках потрібні невідкладні дії, поки ви чекаєте прибуття медиків.
Відзначимо, що як правило такі напади кашлю відбуваються вночі, якщо порушено носове дихання, слизові глотки і голосові зв'язки пересихають, також в горизонтальному положенні накопичується слиз. Тому дуже важливо стежити за достатньою вологістю в приміщенні, де спить дитина і намагатися її укладати з піднятим головним кінцем.
Раніше доктор Комаровський попередив про небезпечну речовину для маленьких дітей, яка може зберігатися в будинку.
Також педіатр розповів, коли навіть невисока температура може представляти для маленької дитини небезпеку.