Євген Комаровський розповів, що потрібно знати про безсимптомних носіїв COVID-19. Така форма хвороби можлива в тому випадку, якщо організм зустрівся з вірусом і імунна система впоралася з ним на місці впровадження, не доводячи себе до пошкодження клітин. Про це доктор розповів на YouTube-каналі.

"Будь-який прояв хвороби називається симптом. Тобто у Вас немає ніяких проявів хвороби, Ви себе нормально почуваєте, а потім раптом вирішили зробити тести. І ось вам зробили ПЛР-тест і виявили у вас коронавірус. Значить у вас безсимптомна форма хвороби. Або виявили антитіла імуноглобулін G, який говорить про те, що Ви перенесли хворобу", - прокоментував Комаровський.

Кожен повинен пам'ятати про правила безпеки і не забувати носити маску, тому що людина без симптомів може бути заразною та виділяти вірус в навколишнє середовище.

"Але дивіться: чому виник якийсь симптом? Чому раптом пропадає смак або течуть соплі? Чому важко дихати? Тому що вірус проникає всередину людської клітини. З цією клітиною щось відбувається. Вона починає виробляти слиз і перестає виконувати свою функцію. Клітина починає виробляти нові віруси - звідси і симптоми", - повідомив лікар.

Якщо симптомів немає - це говорить про те, що уражено невелика кількість клітин. Тому в людини, яка переживає хворобу безсимптомно, кількість вірусу дуже незначна. Крім того, у нього немає симптомів у вигляді кашлю і нежитю, які сприяють розповсюдженню вірусу в повітрі.

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