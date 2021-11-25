Комаровський розповів, чи потрібно при ГРВІ лежати в ліжку

Якщо ви захворіли на ГРВІ - вам краще не ходити на роботу і в людні місця, але залишатися при цьому вдома в ліжку - необов'язково.
Про це повідомив заслужений лікар доктор Комаровський на телеканалі "Україна".
Для лікування ГРВІ людині потрібне свіже і вологе повітря, багато пиття і теплий одяг. Не потрібно закривати всі вікна і лежати в ліжку, якщо ви відчуваєте себе нормально. Такі принципи лікування озвучує медик.
Якщо вам дуже погано - прийміть парацетамол або ібупрофен.
"При ГРВІ, а також при будь-яких хворобах дихальних шляхів, якщо ви перебуваєте в горизонтальному положенні, то це дуже сильно впливає на обсяг дихальних рухів. Тобто легені в горизонтальному положенні розправляються набагато менше і тому дихати важче", - повідомив лікар.
За словами Комаровського, коли людина постійно змінює положення тіла і дихає на повні груди, а не лежить, одужання приходить набагато швидше.
"Коли немає постільного режиму, тоді ймовірність ускладнень, пов'язаних з недостатньою вентиляцією легенів, набагато менше", - зазначив медик.
Якщо у вас ГРВІ, то постільний режим не потрібен, але на роботу ходити не варто, щоб не заразити оточуючих. Не піддавайте людей ризику захворіти, уточнює Комаровський.
Як ми раніше писали, Комаровський розповів, яке відношення має цибуля і часник до профілактики ГРВІ та грипу.