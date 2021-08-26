Комаровський розповів, коли потрібно обов'язково збивати навіть невисоку температуру

Доктор Комаровський дав відповідь на дуже складне і хвилююче багатьох питання: в яких випадках жарознижуюче потрібно приймати, навіть коли температура тіла невисока.
Про це педіатр написав на своїй сторінці в Instagram.
Як правило, поради педіатрів зводяться до того, що збивати температуру до 38-38,5 градусів не потрібно. Але Комаровський стверджує, що універсальної відповіді - немає.
Все залежить від інших факторів, таких як поведінка дитини, температура і вологість приміщення, наявність проносу або блювоти і так далі.
"Якщо у дитини 39, але вона усміхається, п'є, а в приміщенні не жарко і нормальна вологість, так ніякої потреби в ліках немає. Але якщо при 37,5, малюк млявий, не п'є, а в кімнаті сухо і жарко - так жарознижуючі потрібні терміново", - пише медик.
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Раніше доктор Комаровський також розповів, кому шкодить навіть помірне вживання алкоголю.
Також педіатр попередив про небезпечний вірус, який активується влітку.