Комаровський розповів, як треба міряти температуру: ми все робимо неправильно

Доктор Комаровський розповів, як правильно вимірювати температуру в пахвовій западині. За словами педіатра, такий спосіб вимірювання температури характерний саме в нашій країні.

У багатьох інших країнах температуру тіла вимірюють по-іншому: ректально, в порожнині рота, за допомогою тимпанічного термометра в слуховому проході.

Масове вимірювання температури в будь-якому віці саме в пахвовій западині - це наша ментальна особливість, - каже Комаровський.

У чому різниця

За словами педіатра, вимірюванням ректально або в порожнині рота фактично визначається температура внутрішніх органів.

"А пахвова западина - ну вже точно не внутрішній орган", - пожартував фахівець.

Комаровський розповів, як правильно виміряти температуру (фото: unsplash.com)

Звичне нам вимірювання може бути неточним, оскільки для того, щоб з достовірною точністю дізнатися температуру, слід щільно притискати руку до тулуба протягом п'яти хвилин. Тільки тоді показники в пахвовій западині буде дорівнювати температурним показникам всередині тіла.

Як правильно виміряти температуру тіла

Не обов'язково сидіти з градусником протягом 10 хвилин. Потрібно щільно притиснути руку до тулуба і просидіти так п'ять хвилин, тільки після цього вставити термометр і просидіти з ним нерухомо той час, який вказано в інструкції до градусник.

Для ртутного це буде п'ять хвилин, для електронного - одна - дві хвилини.

Ще два правила

Бажано, перед вимірюванням показників, протерти шкіру під пахвою - вона не повинна бути вологою.

Термометр не можна діставати і ставити назад протягом часу вимірювання.