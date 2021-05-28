Комаровський розповів, чи потрібно робити щеплення від COVID-19 годуючим мамам

Комаровський зазначив, що в науці зараз недостатньо досліджень з приводу впливу щеплень від COVID-19 на маму і дитину.

"Розумієте в чому справа: ще немає достатньої кількості досліджень впливу щеплень від коронавірусної інфекції на годуючу маму і її дитину, тому юридично лікар дійсно не може написати "можна вакцинуватися". Але практично ніде і не написано, що цього робити не можна", - відповів лікар.

На думку медика, якщо мати зробить вакцину - то для дитини в цьому немає нічого небезпечного. Комаровський зазначив, що жінку в такому періоді небажано вакцинувати живими вакцинами, а якщо у вакцині немає живого вірусу - то можна.

"Тому я скажу так: якби моя близька людина годувала грудьми та постало б питання вакцинуватися від ковіду чи ні, я б однозначно рекомендував вакцинацію. Тому що для дитини в цьому точно немає нічого небезпечного. Зрозумійте, що годуючу маму небажано вакцинувати живими вакцинами, але коли мова йде про вакцину, де немає живого вірусу, то проблеми немає взагалі. Заради бога, прищеплюйтеся", - резюмував доктор.