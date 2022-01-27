Комаровський розповів, чи потрібно робити щеплення від COVID-19 при імуносупресії та хворобах нирок

Лікар розповів, що наразі це є однією із найскладніших тем, адже думки часто розходяться. Все через те, що вакцинація може не допомогти таким людям.

"Зокрема, через те, що вакцинація таким людям може не допомогти. Однак, на сьогодні у МОЗ наполягають, що людина на імуносупресії знаходяться у зоні ризику, тому їх потрібно щепити за стандартною схемою. Тому однозначно їх щеплювати потрібно, - розповів Комаровський.

Що таке імуносупресія

Так, імуносупресія, або інакше імунодепресія виникає у разі прийому низки імуносупресивних препаратів. До того ж такий стан може виникнути після деяких захворювань.

Як розповів доктор Комаровський, таким людям може знадобитися додаткова доза вакцини, а не два щеплення

Окрім того, вакцинувати потрібно й інших людей з груп ризику. Наприклад, при захворюваннях нирок. Все тому, що це серйозне захворювання, і потрібна негайна вакцинація.