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Комаровський розповів, чи потрібно при ангіні колоти антибіотик, або досить полоскати горло

Автор: Роман Мирончук

Доктор Комаровський пояснив, що таке ангіна і які можуть бути наслідки, якщо її неправильно лікувати. Відомий педіатр зазначив, що ангіна - це гостра бактеріальна інфекція. І найголовніше, щоб лікар точно визначив, що це саме ангіна.

Про це Комаровський розповів на своєму каналі в YouTube.

Ангіна в більшості випадків викликана бактерією, яка називається стрептокок. Але іноді, в 10% випадків - це стафілокок. Також може бути поєднання стрептокока і стафілокока.

"Стрептокок викликає гостре запалення, і це в обов'язковому порядку має лікується антибіотиками", - заявив експерт.

При цьому він підкреслив, що стрептококова інцекія, яку не лікували антибіотиками, дуже часто дає важкі ускладнення на серце, суглоби і т. д.

Важливо

Комаровський також заявив, що дітям антибіотики заборонено колоти. При необхідності діти повинні приймати антибіотики у вигляді солодких сиропів, суспензій і крапель.

Євген Комаровський розповів, чи потрібно при ангіні колоти антибіотик (відео: YouTube)

Нагадаємо, Комаровський попередив українців про серйозну проблему. Велика кількість лікарів прописують людям фуфломіцини для своєї вигоди.

Раніше Євген Комаровський розповів, як не можна зберігати продукти в холодильнику і морозилці.

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Євген Комаровський