Комаровський розповів, чим заборонено годувати захворілу дитину

При хворобі діти, як правило, мають поганий апетит. А більшість турботливих батьків/бабусь вважають, що треба годувати ледь не насильно, "бо організм слабкий, йому треба сили на боротьбу".

Але все не так, дитину не треба змушувати їсти, впевнений доктор Комаровський.

Правила годування хворої дитини

Керуйтеся, перш за все, апетитом дитини.

Спроби насильного годування абсолютно недопустимі.

Годувати треба частіше, але давати менше.

Під час хвороби треба уникати експериментів - не використовувати ніяких нових продуктів.

Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy