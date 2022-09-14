Комаровський розповів, чим заборонено годувати захворілу дитину

Доктор Євген Комаровський розповів, як в жодному разі не можна годувати дитину, яка хворіє, і які правила годування під час недугу.
Про це педіатр розповів на своїй сторінці в Instagram.
При хворобі діти, як правило, мають поганий апетит. А більшість турботливих батьків/бабусь вважають, що треба годувати ледь не насильно, "бо організм слабкий, йому треба сили на боротьбу".
Але все не так, дитину не треба змушувати їсти, впевнений доктор Комаровський.
Фото: instagram.com/doctor_komarovskiy
Раніше доктор Комаровський пояснив, як не купити "шарлатанські" ліки.
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