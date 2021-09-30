Комаровський розповів, коли навіть при маленькій ранці потрібно негайно до лікаря

Доктор Комаровський розповів, при яких ранах і порізах потрібно негайно бігти до лікаря. В основному мова йде про серйозні пошкодження, що вимагають накладення швів, але в деяких випадках навіть маленька ранка - привід звернутися за медичною допомогою.
Про це педіатр повідомив на своїй сторінці в Instagram.
В Україні щеплення від правця роблять безкоштовно, починаючи з дитинства. Причому окремо вакцину від інфекції не вводять, а в комбінації з препаратами від коклюшу і дифтерії (АКДС).
При цьому багато хто забуває, що дорослим потрібно повторювати вакцинацію від дифтерії і правця.
Перші чотири дози отримують (якщо немає протипоказань) в 2, 4, 6 і 18 місяців. Потім вже тільки щеплення від дифтерії і правця потрібно повторити в 6 років, 16 років і далі - кожні десять років.
Щоб отримати щеплення, досить прийти на прийом до сімейного лікаря, який вас огляне і направить в маніпуляційний кабінет.
Інформація про дитячі щеплення повинна бути вказана у вашій медичній карті або в архіві медустанови, де ви перебували на обліку. Якщо ви раніше не прищеплювалися від правця, вам потрібно буде отримати три дози з чітким інтервалом: першу дозу, через місяць - другу, ще через півроку - третю.
Раніше доктор Комаровський розповів, коли потрібно обов'язково збивати навіть низьку температуру.
Також педіатр розповів, для кого навіть помірне вживання алкоголю становить небезпеку.