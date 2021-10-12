Комаровський розповів, як лікувати бронхіт: основні способи

Комаровський повідомив, що найголовніше при бронхіті - це пити максимальну кількість рідини. Друге правило - це холодне і вологе повітря в кімнаті.

"Найголовніше правило лікування бронхіту - не дати засохнути слизу. Для цього потрібно пити дуже багато будь-якої рідини: молоко, компот, воду, квас, воду. Будь-які напої, навіть коричневі. Багато пити - це раз. І друге - тепло одягнутися, але в кімнаті має бути не більше 20 градусів і вологість від 40 до 60%", - розповів лікар.

Комаровський закликав українців не лікуватися антибіотиками і сиропами від кашлю.

"Коли нашій людині кажеш: багато пий, зволожуй і провітри - це не називається лікуванням. У нас є правило - треба щось робити. Наприклад, послати родича в аптеку, щоб він купив що-небудь від кашлю, від бронхіту і антибіотиків побільше. Потім вдома попарити ніжки, подихати картоплею, намазати груди жиром борсука, а спину - жиром кози нещасної. Друзі, вам нема чого робити? Давайте пожаліємо нещасних борсуків і перестанемо займатися фігнею", - сказав доктор Комаровський.