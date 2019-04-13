Комаровський розповів про лікування неприємної дитячої хвороби (відео)

Доктор Євген Комаровський розповів, чому у дітей з'являється ячмінь і фурункули і до яких засобів варто вдатися при лікуванні цієї дитячої хвороби.

Батьки звернулися до Комаровського з питанням, що робити, якщо у дитини часто з'являється ячмінь та фурункули, до яких народних засобів або препаратів варто вдатися, щоб позбутися від проблеми.

Що стосується народних засобів, іменитий педіатр тут однозначний.

"Щодо народних засобів - це до народних цілителів. Медична наука не має ніяких загадок з приводу причин появи і лікування ячменів і фурункулів", - пише доктор.

За його словами, практично в 100% випадків ячмені і фурункули викликані бактеріальною інфекцією золотистий стафілокок. Якщо у дитини часто виникають фурункули і ячмені, то мова напевно йде саме про стафілокок. І здавати додаткові аналізи в цьому випадку - марна трата часу і грошей.

Золотистий стафілокок - це звичайний мешканець шкіри людини. Комаровський стверджує, що бактерія починає проявляти себе при збоях в роботі місцевого імунітету і стає небезпечною для організму.

Якщо ячмені та фурункули з'являються регулярно, вилікувати їх, вдавшись до місцевого нанесення антибактеріальних мазей, як правило, неможливо. У цьому випадку антибіотики слід приймати всередину. І принципово те, що при лікуванні саме шкірних інфекцій препарат потрібно приймати досить довго - близько двох тижнів.

Крім стафілокока причиною частої появи ячменів або фурункулів є порушення роботи потових залоз. І при цьому потрібно подумати, чи не занадто жарко в будинку, можливо дитина часто потіє і тому у неї виникають ячмені.

Також варто проаналізувати, чим ви перете речі, миєтеся, і з чим контактує шкіра дитини.

Комаровський розповів про лікування ячменів і фурункулів у дітей (YouTube/Доктор Комаровський)

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