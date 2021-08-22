Комаровський розповів, кому дуже шкідливо навіть помірне вживання алкоголю

Педіатр навів приклад середньостатистичної 22-річної дівчини, мешканки Європейського регіону, де рівень вживання алкоголю найвищий у світі.

Дівчина вважає, що п'є небагато, але насправді спиртне шкодить їй набагато більше, ніж чоловікам її віку.

Як же позначається вживання алкоголю на молодому жіночому організмі?

Зневоднення шкіри і ранні зморшки

Посилення целюліту

Набряклість і почервоніння шкіри через розширення судин

Ранкові головні болі і зниження здатності до навчання і роботи

Підвищення ризику раку

Підвищення ризику випадкових травм

Помутніння свідомості, що призводить до необдуманих рішень і ранкового каяття.

Стійкий набір ваги

Комаровський навів таблицю, за якою видно, що щоденними кількома келишками пива можна набрати до 12 зайвих кілограмів за рік.