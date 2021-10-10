Комаровський розповів, після якої вакцини людина може бути заразною

Відомий педіатр, відповідаючи на питання - чи заразна людина, у якого є гострі симптоми після щеплення - зазначив, що дійсно існують такі вакцини, при яких використовується живий збудник.

"Наприклад - жива вакцина від поліомієліту. Ось ці крапельки від поліомієліту, оральна поліомієлітна вакцина. Коли людина її отримує, то певний час людина виділяє живий вірус в навколишнє середовище", - розповів він у передачі "Ранок з Україною" на каналі "Україна".

Лікар вищої категорії звернув увагу, що поява гострих симптомів після вакцинації (підвищення температури, катаральні явища) і одночасно заразність можливі тільки тоді, коли для щеплення використовується живий збудник.

Комаровський наголосив, що на сьогодні всі вакцини від COVID-19 не мають ніякого відношення до "живого" коронавірусу.

"У всіх вакцинах використовується або інактивований вірус, тобто вірус, який позбавлений своєї заразності, або використовується фрагмент вірусу, конкретно - білок, який є головним джерелом утворення антитіл", - розповів педіатр і ведучий.

Так, людина після використання будь-якої вакцини від коронавірусної інфекції не заразна і не представляє жодної небезпеки для оточуючих.

"Це чергова жахалка, яку поширюють антивакцинатори. Будь ласка - не слухайте їх, будь ласка - прищеплюйтеся", - закликав Комаровський.