Безпечна кімната для дитини: Комаровський дав важливі поради

Комаровський порадив, як правильно облаштувати дитячу кімнату
Євген Комаровський розповів батькам, якою має бути кімната для того, щоб убезпечити дитину. Про це експерт поінформував в соціальній мережі Instagram.
"Почніть тему безпеки з вікна. Насамперед дитина не повинна мати можливості його відкрити і вивалитися, по-друге, зверніть увагу на підвіконня: на підвіконні не повинно бути ніяких горщиків з квітами, тому що, якщо вони там є, вони рано чи пізно впадуть кому-небудь на голову", - зазначив Комаровский.
Також лікар зазначив, що вся меблі та побутова техніка повинна бути надійно закріплена. Крім того, він звернув увагу на те, що в кімнаті в обов'язковому порядку повинні бути захисні накладки на розетки і заховані дроти.
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Комаровський додав ще кілька важливих моментів: "Фіксуємо двері, тобто двері жодним чином не повинні притиснути дитині пальці. І особливу увагу - захисним накладкам на кути".
Нагадаємо, що Комаровський розвіяв популярні міфи про вітряну віспу. Він стверджує, що найчастіше захиститися від вітрянки намагаються за допомогою вакцинації. Дана практика має місце бути, однак можна спробувати "зустрітися" з цим вірусом та перехворіти.
Раніше Комаровський зробив гучну політичну заяву. Підписників образила ця публікація та привела в лють.
Ми писали, що Комаровський розповів, як не варто зміцнювати імунітет. За його словами, лікарські препарати - виключно бізнес для виробників і реалізаторів цих коштів.