Безпечна кімната для дитини: Комаровський дав важливі поради

Євген Комаровський розповів батькам, якою має бути кімната для того, щоб убезпечити дитину. Про це експерт поінформував в соціальній мережі Instagram.

"Почніть тему безпеки з вікна. Насамперед дитина не повинна мати можливості його відкрити і вивалитися, по-друге, зверніть увагу на підвіконня: на підвіконні не повинно бути ніяких горщиків з квітами, тому що, якщо вони там є, вони рано чи пізно впадуть кому-небудь на голову", - зазначив Комаровский.

Також лікар зазначив, що вся меблі та побутова техніка повинна бути надійно закріплена. Крім того, він звернув увагу на те, що в кімнаті в обов'язковому порядку повинні бути захисні накладки на розетки і заховані дроти.

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Комаровський додав ще кілька важливих моментів: "Фіксуємо двері, тобто двері жодним чином не повинні притиснути дитині пальці. І особливу увагу - захисним накладкам на кути".

Скріншот (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Нагадаємо, що Комаровський розвіяв популярні міфи про вітряну віспу. Він стверджує, що найчастіше захиститися від вітрянки намагаються за допомогою вакцинації. Дана практика має місце бути, однак можна спробувати "зустрітися" з цим вірусом та перехворіти.

Раніше Комаровський зробив гучну політичну заяву. Підписників образила ця публікація та привела в лють.

Ми писали, що Комаровський розповів, як не варто зміцнювати імунітет. За його словами, лікарські препарати - виключно бізнес для виробників і реалізаторів цих коштів.