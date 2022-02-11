RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Комаровський зруйнував радянський міф про прикорм дитини: ніякого відношення до медичної науки

Автор: Роман Мирончук

Доктор Комаровський продовжує відповідати на запитання українців, і зараз він розповів, з якого віку батьки повинні давати дитині прикорм.

Про це він повідав на своєму YouTube-каналі.

Відомий педіатр зазначив, що в переважній більшості випадків оптимальний початок прикорму - це вік 6 місяців. При цьому іноді допускається початок прикорму з 4 місяців.

Євген Комаровський також звернув увагу на те, що раніше була думка про те, що якщо в 6 місяців все в порядку і дитина отримує молочну суміш або материнське молоко, і у неї немає ніяких проблем, то багато лікарів допускали, що можна до 7-8 місяців не починати прикорм.

Зараз медична наука стверджує, що пізній початок прикорму провокує розвиток алергічних реакцій, пов'язаних з продуктами харчування.

"Саме вік 6 місяців є оптимальним для початку прикорму, і з точки зору того, як дитина це перенесе, як вона зможе це переварити. Саме початок в 6 місяців зменшує потенційний ризик алергії, пов'язаної з продуктами харчування", - підкреслив Комаровський.

Комаровський розповів, з якого віку давати дитині прикорм

Нагадаємо, Комаровський "розніс" популярний засіб для лікування хвороб.

Раніше Євген Комаровський назвав найнебезпечніший засіб при температурі у дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровьеЄвген Комаровський