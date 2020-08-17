Комаровський розповів, до якого віку та чому дитину не можна виносити на вулицю

Євген Комаровський розповів, з якого моменту дитину можна виводити на вулицю і чому це варто зробити якомога швидше. Відповідна публікація розміщена у соцмережі Instagram.

За словами лікаря, перші пару днів дитині краще не контактувати з яскравим денним світлом. При цьому період адаптації досить короткий. "Вже на третій день життя можна погуляти хвилин 15-20. На наступний день - два рази за півгодини і, поступово збільшуючи частоту і тривалість гулянь, до місячного віку постаратися зробити так, щоб дитина проводила на свіжому повітрі весь день. Прокинулась, погодували - гуляти. Занесли, погодували - гуляти, і так далі", - прокоментував Комаровський.

Також лікар нагадує, що гуляння не можна ставити як самоціль. Адже деколи бувають несприятливі умови - спека, мороз, сильний вітер, дощ, погане самопочуття дитини або мами, багато роботи.

"Дитина гуляє тому, що теоретично там (у дворі, у парку, на балконі) повітря чистіше, оптимальна вологість, більш прийнятна температура. Якщо всього цього немає, якщо за межами вашого житла дим, пил, холод - то й немає ніякого сенсу в гулянні", - зазначив доктор.

Фахівець також сказав, як визначити який одяг надіти дитині. "Якщо дитині жарко, вона зазвичай вередує, тому її швидко доводиться заносити в будинок. Холодно буває рідко - дорослі холодом настільки залякані, що не допускають цього ніколи", - резюмував Комаровський.

При цьому, під час гуляння важливо дотримуватися ряду принципів:

одяг повинен відповідати температурі, оскільки дитині легше зігрітися рухаючись, а не одягаючись;

якщо малюк говорить, що жарко, - повірте та допоможіть.⁣

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