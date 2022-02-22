Комаровський розповів, з якого віку потрібно чистити зуби дитині

З якого віку починати чистити зуби дитині

За словами Комаровського, зуби треба починати чистити тоді, коли ви виявили у дитини перший зуб. При цьому в деяких випадках це можна робити до того, як зуб з'явився. В такому випадку необхідно дитині зробити просто масаж ясен.

Експерт також підкреслив, що дуже важливо, щоб чистка зубів увійшла у дитини в звичку, і сприймалася нею, як обов'язкова умова нормального життя. Тому треба зробити так, щоб дитина почала чисть зуби в несвідомому віці.

Показати приклад дитині

Дитина повинна бачити, як його батьки чистять зуби. Для цього малюка необхідно взяти на ручки, піти у ванну і чистити собі зуби, щоб він це бачив, оскільки діти копіюють поведінку дорослих.

Комаровський радить дітям чистити зуби в процесі щоденного вечірнього купання.

Перша зубна щітка

Перша зубна щітка, якою ви будете чистити дитині зуби - це щітка-напальчник. Вона надівається на палець батьків. Цією щіткою ви можете просто водити дитині по яснах.

Наступна щітка - це буде індивідуальна дитяча щітка. Вона буде трохи пізніше, приблизно до однорічного віку. Як правило, така щітка відрізняється тим, що на ній є спеціальне гумове кільце-обмежувач. Дане кільце не дозволить дитині засунути зубну щітку в рот повністю.

Комаровський розповів, з якого віку дитині чистити зуби