Комаровський розповів, з якого віку потрібно чистити зуби дитині
Доктор Євген Комаровський розповів, коли дитині необхідно починати чистити зуби. Відомий педіатр також дав корисні поради, як привчити дітей до цієї процедури.
Про все це Комаровський розповів на своєму YouTube-каналі, відповідаючи на запитання українців.
З якого віку починати чистити зуби дитині
За словами Комаровського, зуби треба починати чистити тоді, коли ви виявили у дитини перший зуб. При цьому в деяких випадках це можна робити до того, як зуб з'явився. В такому випадку необхідно дитині зробити просто масаж ясен.
Експерт також підкреслив, що дуже важливо, щоб чистка зубів увійшла у дитини в звичку, і сприймалася нею, як обов'язкова умова нормального життя. Тому треба зробити так, щоб дитина почала чисть зуби в несвідомому віці.
Показати приклад дитині
Дитина повинна бачити, як його батьки чистять зуби. Для цього малюка необхідно взяти на ручки, піти у ванну і чистити собі зуби, щоб він це бачив, оскільки діти копіюють поведінку дорослих.
Комаровський радить дітям чистити зуби в процесі щоденного вечірнього купання.
Перша зубна щітка
Перша зубна щітка, якою ви будете чистити дитині зуби - це щітка-напальчник. Вона надівається на палець батьків. Цією щіткою ви можете просто водити дитині по яснах.
Наступна щітка - це буде індивідуальна дитяча щітка. Вона буде трохи пізніше, приблизно до однорічного віку. Як правило, така щітка відрізняється тим, що на ній є спеціальне гумове кільце-обмежувач. Дане кільце не дозволить дитині засунути зубну щітку в рот повністю.
Комаровський розповів, з якого віку дитині чистити зуби
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