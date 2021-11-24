RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Комаровський розповів, яке відношення має цибуля і часник до профілактики ГРВІ та грипу

Автор: Людмила Жукова

Вживання цибулі та часнику в якості профілактики ГРВІ не має під собою доказової бази.

Про це повідомив заслужений лікар і ведучий Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

"Профілактика ГРВІ - це відсутність контакту з людиною, яка може вас заразити інфекцією", - повідомив лікар.

Медик нагадав, що найчастіше люди заражаються вірусами в закритих приміщеннях, де немає нормального провітрювання і вентиляції.

"У такому приміщенні ми ризикуємо захворіти від людини, у якої соплі, тобто він є заразним", - зазначив Комаровський.

Доктор повідомив, що вживання цибулі та часнику ніякого відношення до профілактики ГРВІ та коронавірусу не має.

"Якщо ви думаєте, що наївшись часнику або цибулі - до вас вірус не причепитися, то ви помиляєтеся", - сказав лікар.

Комаровський підкреслив, що якщо вам хочеться їсти цибулю і часник - то їжте, але не забувайте, що це не вбереже вас від хвороб.

Як ми раніше писали, Комаровський назвав найголовніші помилки батьків у лікуванні антибіотиками дітей.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОРВИДоктор Комаровский