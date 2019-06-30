Комаровський розповів, якими ягодами краще не годувати дитину

Євген Комаровський вирішив розповісти батькам, які ягоди і з якого віку краще давати дітям, щоб уникнути неприємних наслідків. Про це експерт заявив у соціальній мережі Instagram.

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"Насправді, категорично, однозначно, "Ось з цієї ягоди починати!" - такого немає", - пише Комаровський.

Євген Комаровський про ягодах (відео: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Експерт відзначає, що важливо бути впевненим в якості даного продукту, а інше є другорядним. Разом з тим, важливо пам'ятати, що перегодовувати дитину ягодами не варто.

"Знову-таки, ми ж прекрасно знаємо, що, коли ми починаємо прикорм, то головне правило: ми не даємо дитині 150 ягід. Ми даємо половинку однієї, дивимося, як вона відреагувала. Нормально - чудово", - зазначено в повідомленні.

Якщо є сумніви, то потрібно починати не з ягоди, а з компоту з цієї ягоди. "Навіть, умовно кажучи, взяли смородину, залили її окропом і дали дитині попити цієї водички, коли охолоне, зрозуміло. Немає проблем - дали цілу ягідку", - підсумував лікар.

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Додамо, що нещодавно Євген Комаровський зруйнував популярний міф про високу температуру у дітей.

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