Комаровський розповів, які продукти не можна гріти в мікрохвильовці

За словами педіатра, деякі вітаміни дійсно руйнуються при впливі високої температури. При цьому неважливо, яким буде джерело - мікрохвильова піч, електродуховка і так далі.

Дотримуйтесь правил безпеки при користуванні мікрохвильовкою

Комаровський уточнив, що при нагріванні в мікрохвильовій печі неможливо піддати себе впливу магнітрона, адже він не може бути умімкненим при відкритих дверцятах.

"Як тільки вона пропікала, як тільки магнітрон вимкнувся, немає нічого небезпечного. Там багаторівневий захист", - запевняє педіатр.

Але важливо пам'ятати, що хвилі впливають на молекули води. І швидкість нагріву залежить від того, скільки рідини в тому чи іншому продукті.

Наприклад, бутерброд з сосискою буде розігріватися нерівномірно. Хліб залишиться холодним, а сосиска буде гарячою. Тому можна обпектися.

Педіатр радить завжди перемішувати їжу після розігріву, перш ніж її пробувати.

Які продукти не рекомендують гріти в мікрохвильовці

До таких педіатр відносить материнське, тобто грудне молоко.

"При нагріванні в мікрохвильовій печі будуть створюватися вогнища з високою температурою і будуть руйнуватися деякі корисні речовини. Воно не стане шкідливим, воно не стане небезпечним. Просто ефективність його не буде така висока", - каже лікар.

Молочну суміш же можна гріти в мікрохвильовці, але після потрібно обов'язково її перемішати. А грудне молоко тільки на водяній бані або за допомогою спеціальних пристроїв.

Стежте за посудом для нагріву

Комаровський рекомендує гріти продукти в мікрохвильовці в спеціальному посуді, який не нагрівається сама по собі.

"Якщо у вас є якийсь пластиковий судочок, але на ньому немає маркування, поставте його в пічку, увімкніть на 30 секунд. Якщо він став гарячим, його не можна використовувати", - резюмував педіатр.