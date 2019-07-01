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Комаровський розповів, хто має право годувати дитину

STYLERЖиття    01.07.2019 - 22:55
Комаровський розповів, хто має право годувати дитину
Фото: Євген Комаровський (Колаж РБК-Україна)

Доктор Комаровський поділився важливими порадами

Євген Комаровський розповів, хто має право годувати дитину. Відомий український педіатр вважає, що відповідальність за харчування малюка в першу чергу несе мати і батько або людина, якій делегували це право.

Наприклад, якщо дитину віддали в дитячий сад - то відповідальними за харчування будуть вихователі державної установи. Вони будуть нести відповідальність за ваше чадо.

За словами медика, щоб уникнути неприємних сюрпризів з харчуванням, годувати дитину повинні батьки.

Відео: Євген Комаровський про харчування дитини (YouTube/ Євген Комаровський)

Комаровський вважає, що з народження потрібно привчати дитину, що її годувати повинні тільки мама і тато.

Бабусі повинні лише допомагати батькам годувати дітей. Але першочергове право годування належить батькам.

Раніше Євген Комаровський розповів, яка проблема з травленням дітей є найпоширенішою.

Також ми писали, що Комаровський відповів на важливе питання про молочних зубах.

Нагадаємо, доктор Комаровський дав важливий рада щодо атопічного дерматиту у немовлят. Педіатр розповів, до яких лікарів слід звертатися з такою проблемою.

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