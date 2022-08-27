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Комаровський розповів, як діяти при загрозі радіації

Фото: що робити при загрозі радіації розповів Комаровський (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Захоплена росіянами Запорізька АЕС і наслідки цього вселяють страх у багатьох українців через можливе поширення звідти радіації. Заслужений педіатр доктор Комаровський розповів, що робити при загрозі радіаційного ураження.

Про це відомий медик повідав на відео у своєму Instagram.

Що робити при радіації

Лікар вважає, що українці повинні дотримуватися рекомендацій Міністерства охорони здоров'я та у разі радіаційної небезпеки приймати йодид калію.

Йодид калію - це сіль, дуже схожа на кухонну. В аптеках він найчастіше продається у вигляді пігулок. Він не може вберегти людей від радіації, а захищає лише щитовидну залозу від дії радіоактивного йоду. Якщо його приймати вчасно і в певному дозуванні, йодид калію блокує поглинання радіоактивного йоду щитовидною залозою, що знизить ризик розвитку раку щитовидної залози та інших її захворювань.

Йодид калію слід приймати, тільки якщо ви отримали таку вказівку від органів влади або ДСНС.

Чому йод не потрібен людям старше 40 років

Також Комаровський зазначив, що людям після 40 років приймати йодид калію не потрібно.

"Я вважаю, що певна логіка в цьому є. Людям старше 40 років приймати йод не потрібно. У цих людей обмін речовин протікає менш активно, ніж у дітей", - сказав лікар.

Нагадаємо, що Комаровський розповів, скільки води потрібно випивати дорослим та дітям щодня.

До речі, до цього Комаровський пояснив, як не купити" шарлатанські " ліки.

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Доктор Комаровский