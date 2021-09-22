Комаровський розповів, як діяти при отруєнні грибами: інструкція "виживання"

За його словами, при підозрі на отруєння грибами необхідно негайно звернутися до лікаря. У такій ситуації самолікування протипоказано. Адже якщо намагатися зробити щось самостійно, без допомоги лікаря, то можна втратити багато часу.

Що потрібно зробити, поки чекаєте лікаря:

Дайте дитині активоване вугілля в дозі 1г/кг;

Поїть дитину рясно і активно. Температура напою орієнтовно повинна бути дорівнює температурі тіла дитини. В якості рідини для пиття оптимально застосовувати розчини для пероральної регідратації;

Нічим дитину не годуйте.

Що робити при отруєнні грибами (instagram.com/doctor_komarovskiy)

Ознаки отруєння грибами

Симптоми отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хв після споживання, так і протягом кількох днів, серед них:

нудота;

блювота;

різкий біль у животі;

діарея;

запаморочення;

підвищення температури тіла;

зниження пульсу;

задуха;

судоми;

відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);

марення, поява галюцинацій.

За наявності будь-якого з наведених симптомів потрібно негайно викликати лікаря.