Комаровський розповів, як діяти при отруєнні грибами: інструкція "виживання"

Відомий український педіатр та телеведучий Євген Комаровський вирішив звернути увагу на сезонну проблему. Зокрема, він розповів про перші кроки допомоги при отруєнні дитини грибами.
Як надати першу допомогу при отруєнні розповів лікар у своєму Instagram.
За його словами, при підозрі на отруєння грибами необхідно негайно звернутися до лікаря. У такій ситуації самолікування протипоказано. Адже якщо намагатися зробити щось самостійно, без допомоги лікаря, то можна втратити багато часу.
Що потрібно зробити, поки чекаєте лікаря:
Що робити при отруєнні грибами (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Симптоми отруєння грибами можуть проявитися як через 30 хв після споживання, так і протягом кількох днів, серед них:
За наявності будь-якого з наведених симптомів потрібно негайно викликати лікаря.
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