Комаровський розповів, чи захищають маски від коронавірусу

"Ось ви кашляєте, з вас вилітають мокрота, слина, соплі. Без маски ці краплі полетять на три метри, а з маскою все це залишиться всередині, не полетить далі. Маска також дозволяє зменшити кількість вірусів, які ви вдихнете. Тобто вона дає вам шанс не отримати за раз дозу, якою можна заразитися", - зазначив Євген Комаровський.

Він повідомив, що заражена коронавірусом людина може за один раз заразити безліч людей. Але якщо вона буде в масці — це кількість значно зменшується.

"Так, стратегічно маски однозначно програють дистанціюванню і системам вентиляції. Але вони, з усім тим, все ж працюють. Поки нічого іншого у нас, на жаль, немає. І ви повинні розуміти, що, наприклад, при відсутності масок і близькому контакті суперрозповсюджувач може заразити тисячу осіб, а з масками — тільки двісті", - повідомив медик.

Комаровський закликав українців все ж носити маски і зменшити ризик зараження.

"Хоча б тому носімо маски - вони дійсно зменшують шанси захворіти", - підкреслив Комаровський.