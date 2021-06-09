Комаровський розповів про "чорну плісняву" і чи є підстави для паніки

Також лікар зазначив, що мукормікоз - це не смертельно, якщо вчасно діагностувати захворювання, і приймати антигрибкові антибіотики (досить дорогі) тривалим курсом.

Що таке мукормікоз

У царстві грибів є окремий відділ - зигоміцети, у яких своєю чергою є особливий порядок, який називається мукорові гриби (мукороміцети). Це гриби, які утворюють плісняву.

Спори цієї цвілі можуть контактувати зі шкірою, зі слизовими оболонками, їх можна вдихнути, розповів Комаровський. І в деяких ситуаціях ці спори можуть викликати хворобу, яка називається мукормікоз. Її в народі називають "чорна пліснява/цвіль" або "чорний грибок".

"Проте кожен його бачив, коли бачив запліснявілий хліб, або чорні елементи цвілі на стінах. Це все - мукорові гриби", - зазначив лікар.

Коли людина може захворіти на мукормікоз

Для зараження необхідно поєднання декількох факторів, найголовнішим з яких є стан імунної системи.

"Для людини з нормальним імунним статусом хвороба абсолютно неможлива, оскільки спори грибів наша імунна система миттєво визначає і нейтралізує. Тобто вони в принципі для нас не є небезпечними", - каже Комаровський.

Доктор також назвав випадки, при яких відбувається пригнічення імунної системи:

це відбувається в силу певних захворювань (наприклад - ВІЛ, СНІД, онкологія);

коли ми отримуємо препарати, що пригнічують імунну систему - зокрема, стероїди, які можуть використовуватися (особливо тривало) для лікування коронавірусної інфекції.

"Не дивно, що тоді, коли кортикостероїди, перш за все Дексаметазон, стали жертися людьми, і призначатися лікарями направо і наліво, перш за все без жодних показань, просто для того, щоб зняти з себе відповідальність... На амбулаторному лікуванні, коли ні про який цитокіновий шторм не може бути й мови, коли немає ніякого дефіциту кисню в організмі... Проте наполегливо призначається Дексаметазон, причому у великих дозах і надовго. Так ось в такому стані на тлі пригнічення імунної системи може бути, що наша система перестане розпізнавати ці самі грибки, і вміти з ними боротися", - розповів Комаровський.

Що збільшує ризик зараження

Але одного пригнічення імунної системи насправді мало, і для зараження необхідні ще якісь фактори, наголошує доктор. За його словами, перш за все тут важлива ситуація, при якій порушена мікроциркуляція в шкірі та слизовій оболонці.

Одним з найбільш небезпечних станів є цукровий діабет 2 типу (пов'язаний з ожирінням), який не контролюється.

"Тобто коли коронавірус + Дексаметазон + цукровий діабет 2 типу - тоді можливий розвиток хвороби", - сказав Комаровський.

Які ще стани сприяють розвитку "чорного грибка"

Проблеми з імунною системою, плюс онкологія, яка часто лікується з використанням хіміопрепаратів.

Трансплантація органів, пересадка стовбурових клітин, будь-яка нейтропенія (стан, при якому знижено кількість лейкоцитів), ін'єкційне вживання наркотичних препаратів.

Дефіцит білка в організмі - тобто коли люди голодують.

Високий рівень заліза в організмі (гемохроматоз).

Має значення метаболічний ацидоз (порушення кислотно-основного стану крові).

Комаровський резюмував, що багато з вищевказаних факторів наклалися один на одного в Індії, що і стало причиною сплеску захворювання. При цьому в більшості інших країн світу, в тому числі в Україні, немає такого небезпечного поєднання факторів, і "особливих підстав для паніки немає".

Відео: Комаровський розповів про "чорну плісняву", і чи є причини для паніки