Комаровський розповів, чи може особа з антитілами від щеплення бути переносником COVID-19

Доктор Комаровський відповів на важливе питання, про те чи може людина з антитілами від щеплення або хвороби бути переносником COVID-19. За словами лікаря, на жаль, така людина дійсно може заразити близьких.

Про це Коморовський заявив на своєму сайті.

"І це чи не головне питання, на яке треба одержати відповідь в ході прикінцевих випробувань вакцин від коронавірусу: чи можуть бути вакциновані носіями інфекції", - зазначив експерт. За його словами, це необхідно вченим з'ясувати в ході третьої фази випробувань вакцин від коронавірусу, яка зараз проходить на мільйонах людей у всьому світі. "Залишилося зовсім трохи почекати", - додав Євген Комаровський.