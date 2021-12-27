Комаровський розповів, що буде, якщо пити холодне при ГРВІ

Один з шанувальників медика поставив питання, яке цікавить багатьох.

"Вітаю, доктор. Ось назріло питання. Намагаємося всією сім'єю гартувати горло: п'ємо воду і напої з холодильника. Але як бути під час ГРВІ? Чи можна продовжувати пити холодне або варто підігрівати хоча б до кімнатної температури?"- запитав передплатник.

Медик відповів, що пити холодне під час ГРВІ не тільки не шкідливо, але і корисно. Річ у тому, що холод позитивно впливає на мигдалини.

"Якраз саме при ГРВІ, коли біль у горлі, холод на мигдалини дуже полегшує стан. У багатьох країнах холодне пиття під час ГРВІ всіляко рекомендується лікарями. Не пити холодне взагалі, уникати холодного при застуді і ГРЗ - це наші ментальні традиції. У більшості країн світу це не прийнято", - пояснив Євген Олегович.

Лікар додав, що, якщо ви звикли пити холодне, спеціально гріти питво під час хвороби немає ніякої необхідності.