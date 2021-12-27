Комаровський розповів, що буде, якщо пити холодне при ГРВІ
Ні для кого не секрет, що зима - це сезон ГРВІ. Багато людей думають, як же вберегтися, і що обмежити, якщо все-таки захворів. Чи варто пити напої з холодильника, якщо хвороба поклала в ліжко?
На це питання дав відповідь у своєму Instagram заслужений лікар України Євген Комаровський.
Один з шанувальників медика поставив питання, яке цікавить багатьох.
"Вітаю, доктор. Ось назріло питання. Намагаємося всією сім'єю гартувати горло: п'ємо воду і напої з холодильника. Але як бути під час ГРВІ? Чи можна продовжувати пити холодне або варто підігрівати хоча б до кімнатної температури?"- запитав передплатник.
Медик відповів, що пити холодне під час ГРВІ не тільки не шкідливо, але і корисно. Річ у тому, що холод позитивно впливає на мигдалини.
"Якраз саме при ГРВІ, коли біль у горлі, холод на мигдалини дуже полегшує стан. У багатьох країнах холодне пиття під час ГРВІ всіляко рекомендується лікарями. Не пити холодне взагалі, уникати холодного при застуді і ГРЗ - це наші ментальні традиції. У більшості країн світу це не прийнято", - пояснив Євген Олегович.
Лікар додав, що, якщо ви звикли пити холодне, спеціально гріти питво під час хвороби немає ніякої необхідності.
Як ми писали раніше, доктор Комаровський розповів, що категорично не можна робити при нежиті.