Комаровський попередив про небезпечний для здоров'я стан у спеку: перевірте симптоми!

В Україну прийшла сильна спека, яка згідно з прогнозами синоптиків триватиме до кінця тижня. Тривале перебування при екстремальних температурах загрожує небезпечними станами для організму, тому цього слід уникати. Як зрозуміти, що вам пора в тінь, розповів знаменитий педіатр доктор Євген Комаровський.
Про це лікар написав у своєму Instagram-блозі.
Якщо ви відчуваєте, що з вашим організмом відбувається щось подібне після тривалого перебування при високій температурі, терміново вживайте заходів.
Фото: Комаровський назвав симптоми теплового удару (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Раніше доктор Комаровський "розніс" популярний розрекламований засіб, назвавши його продаж викачуванням грошей.
Також педіатр розповів про копійчану аптечну мазь, яка допомагає при багатьох проблемах зі шкірою.