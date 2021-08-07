Комаровський попередив про небезпечний вірус, який активізується влітку: симптоми

Йдеться про менінгіт, хворобу, яка може закінчитися летально.

"Літня спека підвищує активність деяких вірусів, здатних викликати менінгіт", - говорить педіатр.

Небезпечні симптоми:

підвищення температури тіла,

головний біль,

нудота (блювота),

біль (скутість) в області шиї,

дискомфорт в очах, світлобоязнь.

"Якщо у дитини одночасно мають місце хоча б два з перерахованих симптомів - негайно звертайтеся за медичною допомогою!" - попередив Комаровський.

Педіатр розвіяв міфи про хворобу

Існує переконання, що не вдягнена взимку шапка може стати причиною менінгіту. Але це не так, впевнений Комаровський.

"Менінгіт почнеться тоді, коли ви зустрінетеся з мікробом, здатним викликати менінгіт, і коли ваша імунна система не зможе впоратися з цим мікробом... А ось де буде при цьому ваша голова - повернута до вікна, на протязі або на вітрі - і чи буде на ній шапка, не має ніякого значення", - зазначив медик.

Найчастіше причинами менінгіту є бактерії або віруси, що вражають м'які оболонки мозку і цереброспінальну рідину.