Комаровський попередив про шахраїв, які продають "ліки" від грибка нігтів

Комаровський попередив, що ніякого відношення він не має до цих шарлатанів і тим більше - ліків. Він нагадав, що довіряти слід лише доказовій медицині, а не спливаючій рекламі в інтернеті.

Що таке оніхомікоз або мікоз нігтів

Грибок нігтів - ураження нігтьової пластини і оточуючих її структур. Ця хвороба є у 10% всього населення.

У чоловіків хвороба зустрічається в 1,5 рази частіше, але до лікаря вони йдуть в два рази рідше. Найчастіше хворіють люди похилого віку, а діти - дуже рідко. Нігті на ногах уражаються в 10 разів частіше, ніж на руках.

Одна з головних проблем при лікуванні - пізнє звертання. Так як люди сподіваються, що "саме пройде" і займаються самолікуванням.

Звідки "воно" береться?

Для цього потрібен прямий контакт з хворою людиною: через рукостискання, загальне взуття, рушник, одяг, погано оброблену підлогу в лазні (спортзалі, басейні і т. д.), манікюр.

Таким чином часто грибком заражаються в місцях загального користування або в сім'ї, коли одна людина інфікує інших.

Зараженню сприяє і ряд факторів: тріщини на шкірі, пітливість, потертості на ногах. А також наявні хвороби. Наприклад, ті які порушують мікроциркуляцію, кровообіг. Це діабет, ожиріння, гіпотиреоз, судинні захворювання, варикоз, будь-які імунні порушення, прийом деяких препаратів, що знижують імунітет, прийом антибіотиків.

Імовірність оніхомікозу сприяє також літній вік. Це не тільки через гірший кровообіг, але і через неможливість провести ретельну гігієну.

Саме гігієною пояснюється, що на ногах грибок буває частіше. Адже руки частіше ми миємо, дезінфікуємо, руки можна завжди витерти, а нігті постригти простіше.

Оніхомікоз провокує три види грибів

Найпоширеніший (90%) - гриби дерматофіти. На 10% припадають інші, в тому числі і відома багатьом кандида.

Симптомами будуть:

зміна кольору нігтьової пластини - вона може стати жовтою, бурою, іноді чорною,

може бути відділення нігтьової пластини від ложа,

потовщення, розм'якшення, потоншення, увігнутість, деформація,

навколо нігтя може бути запалення тканини.

Однак 100% не можна сказати, який гриб викликав оніхомікоз.

За словами медика, колонія грибів, що вражає нігтьову пластину, росте в бік матриксу - в основу нігтя. При цьому ніготь теж росте. І тут вже важливо, хто кого випередить - ніготь або колонія грибів. Тобто грибок може і не прижитися.

Саме тому у дітей грибка практично не буває ніколи. Так як нігті у них ростуть швидко.

Як вилікувати грибок

Лікування може бути місцевим (обробляється тільки ніготь) і системним (препарати приймаються всередину).

Головним і єдиним плюсом місцевого лікування є відсутність побічних ефектів. При цьому таке лікування малоефективно, і може допомогти лише коли нігтьова пластина пошкоджена тільки поверхнево і до лікаря звернулися рано.

Але в 90% потрібна системна терапія. Перш за все потрібно максимально видалити уражену ділянку нігтя. Це робиться часто під наркозом.

Комаровський каже, що найменш ефективний при лікуванні лак. А ось мазі і креми краще проникають і діють.

Доктор радить звернутися за допомогою до фахівців. Але якщо такої можливості немає, є схема лікування.

Місцеве лікування. Найкращі препарати - нафтифін і циклопірокс. Також є аморолфін і ефиконазол. Тривалість місцевого лікування - 3-6 місяців, але може бути і рік.

Системне лікування. Найефективніший - тербінафін (ламізил - найвідоміша його торгова назва). Ітроканозол, флуконазол - інші препарати для лікування грибка. Лікування - 6 тижнів для рук, і мінімум 3-6 місяців для ніг.

Важливо вивчати інструкції, адже у препаратів є протипоказання.