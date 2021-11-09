Комаровський запропонував жорстке вирішення проблеми куплених щеплень

Доктор Комаровський каже, що в деяких місцевостях країни половина довідок про щеплення від поліомієліту куплені.

А лікарів, які беруть за це гроші Євген Олегович назвав бандитами.

"Повірте, в деяких місцях 50% довідок, що дитина щеплена від поліомієліту, не мають ніякого відношення до справжніх... Лікар, який продав тобі довідку про вакцинацію - бандит", - каже Комаровський.

Він нагадав, що перевірити, чи справжнє це щеплення або куплене - можна. Для цього потрібно провести аналіз на антитіла до вірусу, коштує він 50 доларів.

Комаровський каже, що якщо в якомусь районі є спалах поліомієліту, потрібно вакцинувати всіх.

"Але треба перевірити тих, хто нібито вакцинований. Влада повинна взяти і перевірити дітей. Так, за гроші. А ось зате коли з'ясується, що людина з папірців щеплена, а насправді у неї немає антитіл, то нехай платять штраф разом з лікарем, який виписав папірець. І цього штрафу вистачить, щоб обстежити всіх інших", - додав він.

Ліків від поліомієліту немає, тільки вакцинація

Поліомієліт вважається забутою хворобою, частотність якої вдалося знизити завдяки винаходу вакцини, і всеохоплюючої кампанії з імунізації.

Як проявляється хвороба

Гостра форма супроводжується катаральними проявами, шлунково-кишковими розладами, загальною слабкістю, підвищенням температури. Також можуть бути болі в животі, нудота і блювота, болі в м'язах і оніміння кінцівок.

Які ускладнення дає поліомієліт

У дітей можуть виникнути серйозні і незворотні наслідки для організму. Найважче - це параліч кінцівок, найчастіше ніг, а також міокардит.

А також деформація кінцівок, хребта.

Летальний результат при поліомієліті в 5% випадків.