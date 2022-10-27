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Комаровский объяснил, что такое DASH-диета, о которой так много разговоров

Фото: Евгений Комаровский, педиатр и телеведущий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Доктор Евгений Комаровский высказался об образе питания и привычках в рационе, что получили название DASH-диета, сутью которой является, в частности, ограничение количества соли. Врач отметил, что такая диета может значительно увеличить продолжительность вашей активной жизни.

Об этом известный педиатр и ведущий рассказал в своем Instagram.

Зачем нужна DASH-диета

Доктор обратил внимание, что проблема повышенного артериального давления является очень актуальной, и призвал контролировать АД, своевременно обращаться к врачам, лечить: "это необходимо, для того чтобы избежать инфарктов, инсультов и прочее".

Так как и в профилактике, и в лечении повышенного артериального давления огромную роль играют наши пищевые привычки, Комаровский дал оценку DASH-диете (Dietary Approaches to Stop Hypertension) - особым правилам питания, в которых "нет ничего уникального и необычного, просто они во многом противоречат нашим традициям".

Доктор высшей категории обратил внимание, что она, по мнению медиков и диетологов во всем мире, устойчиво занимает лидирующее место в списке лучших диет для здоровья сердца и сосудов

Эффект такой диеты

Комаровский добавил, что такая диета "способна реально, за несколько недель изменить вашу ситуацию с повышенным АД".

"В чем главная изюминка DASH-диеты? Она состоит в том, что механизм повышения артериального давления во многом связан с избыточным потреблением натрия, то есть обычной поваренной соли. И давным-давно доказано, что распространенность гипертонической болезни в том или ином обществе во многом определяется традициями пользования определенной пищи - солить ее, или не солить", - рассказал он.

Именно количество соли в рационе однозначно влияет на уровень артериального давления. И "чуть ли не главной" рекомендацией Всемирной организации здравоохранения является уменьшение количества соли, добавил врач.

Есть такие разновидности DASH-диеты

  • Классическая: без вреда для здоровья можно получать в день 2300 мг (2,3 грамма), то есть примерно чайная ложка соли.
  • Усиленная: 1500 мг соли в день.

Комаровский отметил, что в Украине нет данных, сколько в среднем человек употребляет соли в день, но "в наших традициях - намного больше".

"Одно классическое застолье с рыбкой и пивом, и вы получили соли больше на полгода вперед", - объясняет доктор.

Главная философия DASH-диеты: хорошо и плохо

"Она заключается в том, что нет ничего того, чего категорически нельзя. А если есть, то его можно чуть-чуть. Если нельзя, но очень-очень хочется - то можно, но немножко", - говорит Комаровский.

Поэтому он призвал просто понимать, что в рационе хорошо, а что - плохо.

  • Хорошо, это:

овощи, фрукты, цельно зерновые продукты, обезжиренная или не жирная молочка, рыба, птица, бобовые, орехи, растительное масло.

  • Что желательно ограничивать:

продукты с высоким содержанием жиров (жирное мясо, жирная молочка, тропические масла), ограничивать сахаросодержащие напитки и сладости.

"Если следовать DASH-диете, то вы выбираете продукты, которые имеют низкое содержание насыщенных трансжиров, но при этом богатые калием, кальцием, магнием, клетчаткой и белком, и имеют низкое содержание натрия", - рассказал Комаровский.

Что конкретно включает в себя DASH-диета

  • Фрукты: 4-5 порций в день (одна порция - это один фрукт среднего размера, 2 сливы или абрикоса, 1/2 стакана свежих, замороженных или консервированных порезанных фруктов или ягод или 1/2 стакана фруктового сока)
  • Овощи: 4-5 порций в день
  • Мясо, рыба, птица: до 6 порций (по 30 грамм) в день
  • Зерновые: 6-8 порций в день
  • Орехи, бобы: 4-5 порций в неделю (одна порция составляет 1/3 стакана орехов, 2 столовые ложки арахисового масла, 2 столовые ложки семян)
  • Молочные продукты: 2-3 порции в день
  • Сладости: до 5 порция в неделю
  • Жиры: 2-3 порции в день (одна порция - 1 чайная ложка мягкого маргарина, 1 чайная ложка растительного масла, 1 столовая ложка майонеза или 2 столовые ложки заправки для салата).

Напомним, ранее доктор Комаровский поставил точку в вопросе, можно ли гулять под дождем.

А также перед этим известный педиатр рассказал, как укрепить иммунитет перед холодной зимой.

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