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Комаровский объяснил, почему дети постоянно кашляют: есть две причины

Фото: Комаровский рассказал, почему дети кашляют (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Кашляющий ребенок - это постоянное явление особенно в детских коллективах. Известный эксперт доктор Комаровский рассказал, почему так происходит.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию медика в Instagram.

Почему дети постоянно кашляют

По словам медика, есть только две причины кашля. Первая, это недостататочная влажность воздуха, которым ребенок дышит.

"Чем суше и теплее, тем больше воздействие воздуха на слизистые оболочки, они пересыхают, там образуются комочки слизи и ребенок постоянно кашляет", - объяснил врач.

А вторая причина - это массовая увлеченность родителей отхаркивающими средствами.

"Стоит ребенку кашлянуть - мать несется в аптеку покупать отхаркивающее  средство, ей его дают. А что оно делает? Увеличивает количество мокроты", - сообщил медик.

 

Напомним, что Комаровский объяснил, вызывают ли косточки от фруктов аппендицит.

Ранее Комаровский рассказал, действительно ли влияет ли сахар на появление прыщей.

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кашельдітиДоктор Комаровский