Комаровский объяснил, почему дети постоянно кашляют: есть две причины

Кашляющий ребенок - это постоянное явление особенно в детских коллективах. Известный эксперт доктор Комаровский рассказал, почему так происходит.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию медика в Instagram.
По словам медика, есть только две причины кашля. Первая, это недостататочная влажность воздуха, которым ребенок дышит.
"Чем суше и теплее, тем больше воздействие воздуха на слизистые оболочки, они пересыхают, там образуются комочки слизи и ребенок постоянно кашляет", - объяснил врач.
А вторая причина - это массовая увлеченность родителей отхаркивающими средствами.
"Стоит ребенку кашлянуть - мать несется в аптеку покупать отхаркивающее средство, ей его дают. А что оно делает? Увеличивает количество мокроты", - сообщил медик.
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