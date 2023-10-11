Комаровский объяснил, почему дети постоянно кашляют: есть две причины

Почему дети постоянно кашляют

По словам медика, есть только две причины кашля. Первая, это недостататочная влажность воздуха, которым ребенок дышит.

"Чем суше и теплее, тем больше воздействие воздуха на слизистые оболочки, они пересыхают, там образуются комочки слизи и ребенок постоянно кашляет", - объяснил врач.

А вторая причина - это массовая увлеченность родителей отхаркивающими средствами.

"Стоит ребенку кашлянуть - мать несется в аптеку покупать отхаркивающее средство, ей его дают. А что оно делает? Увеличивает количество мокроты", - сообщил медик.