RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Комаровский сообщил, как есть меньше соли: 4 главных совета

Фото: Комаровский дал советы, как есть меньше соли (komarovskiy.net)
Автор: Людмила Жукова

Избыток соли в организме приводит к гипертонии, а это может закончиться очень плачевно. Как же сократить употребление соли в ежедневном рационе?

На этот вопрос дал ответ известный украинский педиатр, которому доверяют все, Евгений Комаровский в своем видео.

Как есть меньше соли?

Покупайте натуральные продукты

Первое, что вам нужно знать, покупайте необработанные продукты. Например, свежее мясо, птицу, овощи.

"Продукты должны быть свежими и натуральными", - подчеркнул доктор.

Читайте и сравнивайте

Всегда читайте этикетку продукта с указанием состава. Смотрите там количество натрия в продукте и всегда выбирайте тот продукт, где натрия меньше.

Особая осторожность с приправами и соусами

"Когда у нас есть конкретная специя, например, перец горошек или корица. Но очень часто имеем дело с приправами, где уже добавляется соль. Будьте осторожны", - сказал Комаровский.

Очень много соли в кетчупах и соусах, напомнил медик.

Выбирайте правильную консервацию

Покупайте консервация лучше в собственном соку, а лучше делайте ее сами.

Напомним, что ранее Комаровский рассказал о полезном и опасном меде.

А ранее доктор Комаровский поставил точку в вопросе, можно ли гулять под дождем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Доктор Комаровский