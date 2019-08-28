Комаровський показав свої головні захоплення

Євген Комаровський відмінно провів час на популярному курорті
Доктор Євген Комаровський залишив Україну, щоб порибалити на популярному курорті Ораві в Східній Фінляндії. Фотографією з відпочинку педіатр поділився у своєму Instagram-акаунті.
На знімку Комаровський стоїть у човні з фотоапаратом в руках.
"Тут два моїх головних захоплення в одній фотографії - і фото, і рибалка", - написав доктор 28 серпня.
Комаровський у Фінляндії (фото: instagram.com/uakomar)
Користувачам мережі сподобався знімок доктора.
Курорт Ораві (фото: instagram.com/uakomar)
Скріншот коментарів
Скріншот коментарів
Скріншот коментарів
Додамо, що Ораві називають ідилічним селом. В цьому населеному пункті живе всього близько 100 людей. Розташований він в 40 км на північний захід від великого старого міста Савонлінна, на березі Суворовського каналу.
Котеджі курорту розташовані в мальовничій бухті між двома Національними парками - Ліннансаарі і Коловесі. Тисячі людей їдуть сюди, щоб порибалити - ці місця багаті щукою, окунем, озерними підвидами лосося та форелі - і відпочити від міської суєти.
Ораві (фото: worldfishing.ru)
Раніше ми писали про те, що Комаровський попередив про небезпечні симптоми у дитини.