Комаровський показав свої головні захоплення

Доктор Євген Комаровський залишив Україну, щоб порибалити на популярному курорті Ораві в Східній Фінляндії. Фотографією з відпочинку педіатр поділився у своєму Instagram-акаунті.

На знімку Комаровський стоїть у човні з фотоапаратом в руках.

"Тут два моїх головних захоплення в одній фотографії - і фото, і рибалка", - написав доктор 28 серпня.

Комаровський у Фінляндії (фото: instagram.com/uakomar)

Користувачам мережі сподобався знімок доктора.

Добре там, просто аж завидно

Приклад, як треба насолоджуватись життям

Чудове фото! І ви чудова людина!

Фотографувати на природі - суцільне задоволення... Стільки цікавого... Прекрасного...

Талановита людина талановита в усьому

Чудова відпустка

Такий Великий і такий простий!

Ваші захоплення видають ваші кращі якості, спасибі, що ви є!

Курорт Ораві (фото: instagram.com/uakomar)

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Скріншот коментарів

Додамо, що Ораві називають ідилічним селом. В цьому населеному пункті живе всього близько 100 людей. Розташований він в 40 км на північний захід від великого старого міста Савонлінна, на березі Суворовського каналу.

Котеджі курорту розташовані в мальовничій бухті між двома Національними парками - Ліннансаарі і Коловесі. Тисячі людей їдуть сюди, щоб порибалити - ці місця багаті щукою, окунем, озерними підвидами лосося та форелі - і відпочити від міської суєти.

Ораві (фото: worldfishing.ru)

Раніше ми писали про те, що Комаровський попередив про небезпечні симптоми у дитини.