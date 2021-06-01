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Комаровський показав безглуздість росіян: текст листа

Автор: Світлана Мащенко

Доктор Євген Комаровський показав текст листа, який йому прислала російська прихильниця. Її всерйоз стурбувало, що український теледоктор зник з екранів телевізорів. Дівчина, та й її близькі родичі стурбовані, що лікаря взяли "в заручники бандерівці" і "укрофашисти"

Про це знаменитий український педіатр розповів у своєму Telegram.

"Здрастуйте, Євгене Олеговичу! Я розумію, що моє прохання відволіче Вас від більш важливих проблем, але прошу, ні, благаю Вас допомогти і знайти потрібні слова для моєї бабусі!" - пише стурбована прихильниця з Тверської області.

Бабуся дівчини вирішила, що педіатра вкрали і не пускають в Росію, хоча він туди дуже рветься.

"Річ у тому, що при перегляді Вашого (вже не згадаю якого) інтерв'ю, вона раптом запитала: "А чому його перестали показувати по телевізору?" Напевно, сказала вона, його тримають в заручниках, напевно, він рветься в нашу прекрасну Росію всіма силами, а вони не дозволяють йому виїхати з країни. "Господи, хто - вони?"- запитала я. На що отримала відповідь:" Укрофашисти", - висловила занепокоєння росіянка.

Дівчина попросила написати її бабусі хоч пару слів, щоб та не хвилювалася за педіатра і його безпеку.

"Я не знайшла що відповісти. Євген Олегович, благаю, напишіть пару рядків, я їй все як є передам! Бо вже й сама починаю хвилюватися за Вас. Хоча на відео Ви були бадьорі і як завжди життєствердні і ну абсолютно не схожі на людину, яку тримають в заручниках бандерівці. У будь-якому випадку спасибі. З глибокою повагою до Вас і до вашої діяльності. Н. (Росія, Тверська обл.)", - йдеться в листі.

Раніше доктор Комаровський розкрив правду про одну з "груп ризику" коронавірусу.

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Новини України Євген Комаровський