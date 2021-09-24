Комаровський пережив клінічну смерть у відділенні реанімації

Що стало причиною клінічної смерті Комаровського?

"Я такий шлях пройшов, що не дай вам Бог всім. Я кілька разів був на межі життя і смерті, переніс клінічну смерть. Ми з дружиною, напевно, 15 років життя не могли взяти відпустку разом. Тому що я їхав один місяць з дітьми відпочивав, вона - другий", - розповів Комаровський.

І про клінічну смерть - це не метафора. Виявляється, Євген Олегович колись помер на роботі.

"Мене вбило електричної лампою кварцовою у відділенні реанімації. Її замкнуло. Її треба було посунути, а я її взяв. І, коли я падав, убитий, вона на мене впала, і висмикнулася із розетки. Ну і плюс гуркіт. І це відділення реанімації. Тобто тут же набігла купа реаніматологів, відкачали мене, я прийшов до тями. А ввечері прийшов додому, дружина говорить: "Тебе струмом вбило?". Я питаю: "Ти звідки знаєш?". А виявляється у неї були заняття з судової медицини. А там є ознаки смерті від ураження струмом. Там такі знаки: блискавки на шиї, на руках у вигляді судин. А я прийшов - у мене були якісь незрозумілі блискавки на шиї і палець обвуглений", - пригадав зірковий лікар.

Доктор Комаровський зізнався, що переніс клінічну смерть (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)