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Комаровський відповів на популярне запитання: чи потрібно вакцинувати дітей від COVID

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Четвер 18 листопада 2021 08:46
Комаровський відповів на популярне запитання: чи потрібно вакцинувати дітей від COVID Фото: Комаровський розповів про вакцинацію дітей (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вакцинація від коронавірусу дітей - необхідна. У цьому впевнений заслужений педіатр Євген Комаровський.

Свої аргументи він озвучив на офіційному YouTube-каналі.

Вакцинація дітей потрібна

Медик пояснив, чому має сенс прищеплювати своїх чад від коронавірусу, незважаючи на легкий перебіг хвороби у більшості дітей.

"Вакцинація дітей - це вагомий внесок у завершення пандемії, бо діти - це головний механізм в поширенні вірусу та інфекції", - вважає лікар.

Комаровський шкодує, що в Україні зараз немає правового інструменту, що дозволяє прищеплювати дітей. Судячи з усього, Комаровський давав коментар до дозволу в Україні вакцинувати дітей).

"Поки що немає офіційного дозволу прищеплювати дітей. Сьогодні саме вакцина Moderna дозволена у дітей, починаючи з 12-річного віку. А китайці використовують вакцини для дітей з 3 - річного віку", - розповів фахівець.

МОЗ дозволив вакцинувати дітей в Україні

У МОЗ дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 12 до 17 років. Вакцина буде для цього використовуватися тільки одна - Pfizer, яка затверджена в інших країнах для цієї вікової групи. Так, в Європі й США дітей старше 12 років прищеплюють ще з літа.

Як ми раніше писали, Комаровський повідомив, чи можна робити щеплення від COVID при алергії, діабеті або високому тиску.

Читайте також, що МОЗ дозволив вакцинувати дітей в Україні, але є умова.

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Доктор Комаровский
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