Комаровський відповів на популярне запитання: чи потрібно вакцинувати дітей від COVID
Вакцинація від коронавірусу дітей - необхідна. У цьому впевнений заслужений педіатр Євген Комаровський.
Свої аргументи він озвучив на офіційному YouTube-каналі.
Вакцинація дітей потрібна
Медик пояснив, чому має сенс прищеплювати своїх чад від коронавірусу, незважаючи на легкий перебіг хвороби у більшості дітей.
"Вакцинація дітей - це вагомий внесок у завершення пандемії, бо діти - це головний механізм в поширенні вірусу та інфекції", - вважає лікар.
Комаровський шкодує, що в Україні зараз немає правового інструменту, що дозволяє прищеплювати дітей. Судячи з усього, Комаровський давав коментар до дозволу в Україні вакцинувати дітей).
"Поки що немає офіційного дозволу прищеплювати дітей. Сьогодні саме вакцина Moderna дозволена у дітей, починаючи з 12-річного віку. А китайці використовують вакцини для дітей з 3 - річного віку", - розповів фахівець.
МОЗ дозволив вакцинувати дітей в Україні
У МОЗ дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей віком від 12 до 17 років. Вакцина буде для цього використовуватися тільки одна - Pfizer, яка затверджена в інших країнах для цієї вікової групи. Так, в Європі й США дітей старше 12 років прищеплюють ще з літа.
Як ми раніше писали, Комаровський повідомив, чи можна робити щеплення від COVID при алергії, діабеті або високому тиску.
Читайте також, що МОЗ дозволив вакцинувати дітей в Україні, але є умова.