Комаровський відповів на одне з популярних питань: чи небезпечно щепитися в тимчасових центрах вакцинації

Заслужений лікар зазначив, що це дуже важливе питання. Річ у тому, що останнім часом в мережі багато українців пишуть, що це "немислимо робити щеплення в торговому центрі", наприклад.

"Вакцинація не вимагає ніякої фармакологічної підготовки. Якщо хтось із лікарів вам сказав, що перед вакцинацією потрібно попити якісь пігулки - то це шарлатан. Вакцинація не вимагає попередніх аналізів, якщо у вас немає хвороб. Якщо ви не хворий - вас можна прищеплювати без всяких попередніх умов", - сказав Комаровський.

Доктор зазначив, що це не тільки його позиція, а й позиція Всесвітньої організації охорони здоров'я і всього світу.

Також Комаровський повідомив, що там де людині роблять щеплення, повинні бути можливості надання першої допомоги в разі виникнення гострої алергічної препарації.

"Для цього потрібен гормон дексаметазон і адреналін. Там, де людей прищеплюють, ці препарати є, і лікарі знають, які препарати треба вводити", - зазначив лікар.

Комаровський додав, що в таких центрах повинна дотримуватися дистанція, натовпу бути не повинно.